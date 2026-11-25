Herti AD hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0.09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Herti AD ebenfalls ein EPS von 0.090 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 11.9 Millionen EUR gegenüber 10.7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch