Herta reçoit le « prix d'excellence pour la réponse au COVID-19 » de la Commission européenne

BARCELONA, Espagne, 18 juin 2020 /PRNewswire/ -- En mai 2020, Herta a reçu le certificat du prix d'excellence pour la réponse au COVID-19 décerné par la Commission européenne (CE) pour le projet AWARE.

AWARE a été envoyé pour évaluation au projet pilote accélérateur du Conseil européen de l'innovation (EIC). Comme l'a déclaré la Commission européenne, le projet pilote accélérateur de l'EIC offre aux entrepreneurs les plus brillants et les plus audacieux d'Europe la possibilité de se manifester et de demander un soutien financier pour des idées révolutionnaires susceptibles de créer des marchés entièrement nouveaux ou de révolutionner les marchés existants. Les PME hautement innovantes ayant une ambition commerciale claire et un potentiel de croissance et d'internationalisation élevé en sont la cible principale. Le 20 mars 2020, la CE a lancé un appel urgent, par le biais du projet pilote accélérateur de l'EIC, pour des technologies et des innovations qui pourraient aider à traiter, tester, surveiller ou d'autres aspects de l'épidémie de coronavirus.

Le prix d'excellence COVID-19 est un label de qualité hautement concurrentiel décerné aux propositions de projets qui ont été évaluées comme ayant un niveau d'excellence et d'impact élevé et qui méritent un financement dans le cadre de cet appel spécial, mais qui ne l'ont pas reçu en raison des contraintes budgétaires actuelles de la Commission européenne.

AWARE propose une solution hybride périphérique et distribuée pour l'analyse vidéo avancée, comprenant la reconnaissance des visages en temps réel et l'analyse du comportement des foules. Une partie du circuit de calcul est exécutée sur site, sur des stations périphériques de petite taille et de faible puissance, à l'aide de matériel d'accélération de réseau neuronal profond. Cela permet de réduire les coûts et d'accroître l'évolutivité, l'efficacité et la facilité d'installation du système. Les algorithmes de pointe d'HERTA, qui sont capables d'identifier les personnes même lorsqu'elles portent un masque et de surveiller la densité de la foule, sont intégrés dans la solution. Le contrôle automatique de la distanciation sociale et l'identification des personnes dans les contrôles d'accès sans qu'il soit nécessaire de retirer les masques deviennent d'une importance vitale pour contrôler la propagation du COVID-19, et constituent le principal objectif de Herta pour lutter contre la pandémie.

