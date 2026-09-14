HEROZ, stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HEROZ, präsentierte in der am 11.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.03 JPY. Im Vorjahresviertel waren -0.760 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.53 Prozent auf 1.64 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch