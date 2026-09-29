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REPLOID Group Aktie 146541228 / AT0000A3HRX5

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29.09.2026 14:25:03

HEROSAN übertrifft Zielvolumen ihrer Crowdfunding-Kampagne

REPLOID Group
1500.00 EUR -0.66%
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EQS-Media / 29.09.2026 / 14:25 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG

HEROSAN übertrifft Zielvolumen ihrer Crowdfunding-Kampagne

  • Rund € 800.000 von mehr als 400 Investor:innen gezeichnet
  • Erfolgreichstes Crowdfunding einer REPLOID-Tochtergesellschaft
  • Erlöse fliessen in das weitere Wachstum des Unternehmens

 

Wels/Neutillmitsch, 29. September 2026 – Die HEROSAN Petcare GmbH („HEROSAN“), eine Konzerngesellschaft der REPLOID-Gruppe, hat das Ziel ihrer Crowdfunding-Kampagne deutlich übertroffen. Mehr als 404 Anlergerinnen und Anleger stellten der HEROSAN über die Plattform Invesdor € 791.750 zur Verfügung. Damit ist es das erfolgreichste Crowdfunding einer REPLOID-Tochtergesellschaft.

HEROSAN entwickelt hochwertige Heimtiernahrung auf Basis von Insektenprotein, Pilzen und CBD. Die Produkte und Rezepturen wurden in enger Zusammenarbeit mit Tierärztinnen und Tierärzten speziell für Heimtiere mit Allergien und Unverträglichkeiten entwickelt.

Cornelia Pint und Daniel Taurer, Gründungsduo und Geschäftsführung von HEROSAN: „Wir danken allen 404 Anlegerinnen und Anlegern für ihr Vertrauen. Der Zuspruch bestätigt, dass hypoallergene Tierernährung kein Nischenthema mehr ist, sondern ein wachsender Markt. Mit dem frischen Kapital verstärken wir unser Marketing und unseren Vertrieb sowohl personell als auch technisch."

Seit dem Einstieg von REPLOID im Herbst 2025 wächst HEROSAN kräftig: Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Umsatz um 64 % auf € 2,3 Mio.

Philip Pauer, CEO und Gründer von REPLOID: „HEROSAN ist ein zentraler Baustein unserer vertikalen Integration. Der Erfolg dieser Kampagne zeigt, dass Konsumentinnen und Konsumenten dieser Wertschöpfungskette vertrauen. Das stärkt die gesamte REPLOID-Gruppe."

 

Über die REPLOID Group AG

REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie.

Die Gruppe implementiert und serviciert für ihre Kunden, insbesondere aus Industrie und Landwirtschaft, modulare und skalierbare Anlagen (ReFarmUnits), in denen Larven der Schwarzen Soldatenfliege die Reststoffe verwerten (Biokonversion). Konkret erhalten die Larven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach jeweils einer Woche haben die Larven ihr Pensum erfüllt und sich auf das rund 25-fache ihres Gewichts vervielfacht. Die Kunden nutzen die Larven und/oder ihre Nebenprodukte entweder selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung.

REPLOID vermarktet die Larven entweder direkt oder weiterverarbeitet zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Das Unternehmen forciert die vertikale Integration seiner Wertschöpfungskette und bringt auch eigenes Tierfutter auf den Markt. Aus den Nebenprodukten des Verwertungsprozesses (Insektenfrass) stellt REPLOID organischen Premiumdünger her.

Mit dezentralem Upcycling im industriellen Massstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen schont.

Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 190 Mitarbeitende.

 

Rückfragehinweis

Mag. Hans Lang | Director Group Communications | presse@reploid.eu



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: REPLOID Group AG
Schlagwort(e): Sonderthemen

29.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: REPLOID Group AG
Durisolstrasse 6
4600 Wels
Österreich
Telefon: +43 660 / 776 50 40
E-Mail: office@reploid.eu
Internet: reploid.eu
ISIN: AT0000A3HRX5
Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF)
LEI Code: 529900KNZ7JJ6VLDJL12
EQS News ID: 2407150

 
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2407150  29.09.2026 CET/CEST

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