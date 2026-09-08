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REPLOID Group Aktie 146541228 / AT0000A3HRX5

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08.09.2026 10:08:52

HEROSAN startet Crowdfunding-Kampagne über Invesdor

REPLOID Group
1800.00 EUR 1.12%
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EQS-Media / 08.09.2026 / 10:08 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG

HEROSAN startet Crowdfunding-Kampagne über Invesdor

  • Anleihen mit 9,0 % Festzins pro Jahr, Laufzeit 5 Jahre
  • Investment ab € 250 möglich, Emissionsvolumen bis zu € 1.500.000
  • Umsatzplus von 64 % auf € 2,3 Mio. im ersten Halbjahr 2026

 

Wels/Neutillmitsch, 8. September 2026 – Die HEROSAN Petcare GmbH („HEROSAN“), eine Konzerngesellschaft der REPLOID Gruppe, öffnet heute ihre Crowdfunding-Kampagne über die Plattform Invesdor. Ab einem Betrag von € 250 können Anleger:innen in Anleihen des südsteirischen Unternehmens investieren.

Hier geht es zur Investment-Website: invesdor.at/herosan

HEROSAN zählt zu den führenden Anbietern tierwohlgerechter Heimtierernährung im DACH-Raum und bietet mit Insektenprotein und Pilzen eine vollständige Alternative zu konventionellem, fleischbasiertem Futter. Die Produkte und Rezepturen wurden in enger Zusammenarbeit mit Tierärztinnen und Tierärzten speziell für Heimtiere mit Allergien und Unverträglichkeiten entwickelt.

Cornelia Pint, Mitgründerin und Geschäftsführerin von HEROSAN: „In der Zusammenarbeit mit Tierärzten und Tierhaltern haben wir gesehen, wie viele Tiere unter Allergien und Unverträglichkeiten leiden. Unsere Produkte setzen genau hier an. Dass unsere Rezepturen heute mit 4,8 von 5 Sternen bewertet werden und im tierärztlichen Netzwerk in Österreich und Deutschland fest verankert sind, zeigt uns, dass unsere Produkte am Markt angekommen sind.“

Seit dem Einstieg von REPLOID im Herbst 2025 wuchs der Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 64 % auf € 2,3 Mio. Mit Unterstützung der REPLOID-Strukturen trieb HEROSAN zudem die Vertriebsaktivitäten in der Schweiz und in Italien kräftig voran.

Philip Pauer, CEO und Gründer von REPLOID: „Mit der Erhöhung unserer Beteiligung von 34 % auf über 50 % senden wir ein klares Signal: HEROSAN ist für uns der Beweis, dass sich unser Insektenprotein und das Pilzmyzel unserer Tochter Vitus auch als Inhaltsstoffe margenstarker Markenprodukte industriell wie kommerziell rechnen.“

Die Anleihe zu einem Festzins von 9,0 % pro Jahr hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird in halbjährlichen Zins- und Tilgungsraten ausgezahlt. Die Erlöse fliessen in das weitere Wachstum des Unternehmens, konkret in Produktentwicklung, Marketing und E-Commerce.

Daniel Taurer, Mitgründer und Geschäftsführer von HEROSAN: „Mit dem Kapital aus dieser Kampagne beschleunigen wir die Internationalisierung und bauen gezielt dafür den Webshop und unser ERP-System aus.“

Nach Abschluss der Crowdfunding-Runde erhalten Investor:innen gestaffelte Rabatte im HEROSAN-Onlineshop, gültig bis 31. März 2027:

  • 15 % ab einer Anleihe
  • 20 % ab zehn Anleihen
  • 30 % ab 28 Anleihen

Details zur Anlage sowie Risikohinweise finden sich auf der Kampagnenseite.

 

Über die REPLOID Group AG

REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie.

Das Unternehmen errichtet und serviciert für seine Kunden modulare und skalierbare Mastanlagen für Insekten – die REPLOID ReFarmUnits. Dort erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven der Schwarzen Soldatenfliege eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach erfolgter Mast nutzen die Kunden entweder die Larven und/oder ihre Nebenprodukte selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung.

REPLOID verkauft die Mastlarven entweder direkt oder weiterverarbeitet zu Proteinen und Fetten zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Aus den Nebenprodukten der Insektenmast (Insektenfrass) stellt das Unternehmen organischen Premiumdünger her.

Mit dezentralem Upcycling im industriellen Massstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen nachhaltig schont.

Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 190 Mitarbeitende.

 

Rückfragehinweis

Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: REPLOID Group AG
Schlagwort(e): Unternehmen

08.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: REPLOID Group AG
Durisolstrasse 6
4600 Wels
Österreich
Telefon: +43 660 / 776 50 40
E-Mail: office@reploid.eu
Internet: reploid.eu
ISIN: AT0000A3HRX5
Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF)
LEI Code: 529900KNZ7JJ6VLDJL12
EQS News ID: 2395762

 
Ende der Mitteilung EQS-Media

2395762  08.09.2026 CET/CEST

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