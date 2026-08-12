Heron Therapeutics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Heron Therapeutics hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heron Therapeutics -0.020 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37.2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37.7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch