Heron Therapeutics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Heron Therapeutics gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Heron Therapeutics ein EPS von -0.100 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7.75 Prozent auf 35.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Heron Therapeutics 38.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch