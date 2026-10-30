Hero Motocorp legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hero Motocorp hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 92.99 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 65.41 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hero Motocorp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22.52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 149.71 Milliarden INR im Vergleich zu 122.18 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch