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31.10.2026 18:00:38
Hermès (Hermes International)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Im Oktober 2026 haben 17 Analysten eine Einschätzung der Hermès (Hermes International)-Aktie vorgenommen.
7 Experten sehen das Papier als Kauf, 5 Experten empfehlen das Halten der Hermès (Hermes International)-Aktie, 5 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 1.526,24 EUR für die Hermès (Hermes International)-Aktie, was einem Anstieg von 260,24 EUR zum aktuellen PAR-Kurs in Höhe von 1.266,00 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|1.340,00 EUR
|5,85
|23.10.2026
|Deutsche Bank AG
|1.920,00 EUR
|51,66
|23.10.2026
|Bernstein Research
|1.480,00 EUR
|16,90
|23.10.2026
|Barclays Capital
|1.570,00 EUR
|24,01
|23.10.2026
|RBC Capital Markets
|1.500,00 EUR
|18,48
|23.10.2026
|UBS AG
|1.150,00 EUR
|-9,16
|23.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|1.230,00 EUR
|-2,84
|23.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.600,00 EUR
|26,38
|22.10.2026
|UBS AG
|1.168,00 EUR
|-7,74
|22.10.2026
|Deutsche Bank AG
|1.920,00 EUR
|51,66
|22.10.2026
|Bernstein Research
|1.750,00 EUR
|38,23
|22.10.2026
|RBC Capital Markets
|1.600,00 EUR
|26,38
|22.10.2026
|Bernstein Research
|1.750,00 EUR
|38,23
|19.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|1.850,00 EUR
|46,13
|15.10.2026
|UBS AG
|1.168,00 EUR
|-7,74
|05.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|1.350,00 EUR
|6,64
|05.10.2026
|RBC Capital Markets
|1.600,00 EUR
|26,38
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|23.10.26
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.26
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|23.10.26
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|23.10.26
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|23.10.26
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|UBS AG
|05.10.26
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|Hermès Equal Weight
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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