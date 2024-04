Hermès-Akite dennoch im Minus: Umsatzplus in allen Regionen

Gestützt war dies durch Wachstum in allen Regionen. Der französische Luxus-Taschenhersteller teilte am Donnerstag mit, dass der Umsatz im ersten Quartal auf 3,805 Milliarden Euro gestiegen ist, ein Plus von 17 Prozent zu konstanten Wechselkursen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis lag über den Analystenprognosen von 3,68 Milliarden Euro in einer von Visible Alpha zusammengestellten Umfrage.

Mittelfristig erwartet das Unternehmen weiterhin währungsbereinigt Umsatzwachstum, trotz der wirtschaftlichen, geopolitischen und monetären Unsicherheiten weltweit.

Hermès -Aktien fallen an der EURONEXT Paris zeitweise um 2,80 Prozent zurück auf 2.287,00 Euro.

PARIS (Dow Jones)