Herkules veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Herkules hat am 24.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 PLN. Im Vorjahresquartal hatten -0.110 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25.10 Prozent auf 28.3 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.6 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch