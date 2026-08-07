Heritage Insurance präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Heritage Insurance präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.05 USD, nach 1.55 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 214.2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 208.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch