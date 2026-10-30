Heritage Insurance gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Heritage Insurance hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.72 USD, nach 1.63 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3.19 Prozent auf 219.2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 212.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch