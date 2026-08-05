Herfy Food Services: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Herfy Food Services hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.05 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.010 SAR erwirtschaftet worden.

Herfy Food Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 265.5 Millionen SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284.6 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch