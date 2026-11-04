Herfy Food Services präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Herfy Food Services hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Herfy Food Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.05 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.740 SAR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 268.4 Millionen SAR – ein Plus von 1.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Herfy Food Services 264.7 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch