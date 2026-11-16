HERCULES: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HERCULES hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.12 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HERCULES 0.550 BRL je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat HERCULES im vergangenen Quartal 0.9 Millionen BRL verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 30.60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HERCULES 1.3 Millionen BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch