Hercules Metals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hercules Metals hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.02 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.020 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch