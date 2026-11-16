Hercules hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hercules hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.12 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hercules 0.550 BRL je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 30.60 Prozent zurück. Hier wurden 0.9 Millionen BRL gegenüber 1.3 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch