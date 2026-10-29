Herc präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Herc hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.900 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4.60 Prozent auf 1.36 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.30 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2.92 USD sowie einen Umsatz von 1.35 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch