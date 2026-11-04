Herbalife: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Herbalife hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0.55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Herbalife 0.420 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Herbalife 1.35 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch