Herbalife gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Herbalife hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0.25 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.480 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.26 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.33 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch