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03.09.2026 06:37:00
Herbal Dispatch präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Herbal Dispatch veröffentlichte am 01.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Herbal Dispatch ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.010 CAD in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5.11 Prozent auf 2.6 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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