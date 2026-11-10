Heranba Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Heranba Industries gab am 07.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.76 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Heranba Industries ein EPS von -0.360 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 28.68 Prozent auf 3.72 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.22 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.ch