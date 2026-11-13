HERA Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

HERA Un liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HERA Un die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43.37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.32 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 3.01 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch