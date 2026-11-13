HERA SpaAz: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HERA SpaAz hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte HERA SpaAz 0.040 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 45.63 Prozent auf 3.76 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.58 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch