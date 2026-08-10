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10.08.2026 06:37:00
HEPHAIST SEIKO: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
HEPHAIST SEIKO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.10 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7.300 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28.99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 598.8 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 464.2 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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