HEPHAIST SEIKO präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HEPHAIST SEIKO gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.03 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -27.960 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 569.8 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48.97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HEPHAIST SEIKO einen Umsatz von 382.5 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch