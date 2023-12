Hensoldt schliesst Kapitalerhöhung ab - Platzierungspreis 22,94 EUR/Aktie

FRANKFURT (Dow Jones)--Hensoldt hat die Kapitalerhöhung, mit welcher der angekündigte ESG-Zukauf teilweise finanziert werden soll, erfolgreich abgeschlossen. Wie der im MDAX und TecDAX notierte Rüstungskonzern mitteilte, wurden im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens mit institutionellen Anlegern 10,5 Milionen neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts platziert. Diese wurden zu einem Platzierungspreis von 22,94 EUR je Aktie zugeteilt, was zu einem Bruttoemissionserlös von rund 241 Millionen Euro geführt hat. Dabei hat sich die Bundesrepublik Deutschland, die über die KfW 25,1 Prozent am Grundkapital von Hensoldt hält, in quotenwahrender Höhe an der Kapitalerhöhung beteiligt.

Den Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung will Hensoldt für die geplante Übernahme der ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH zu einem Unternehmenswert von 675 Millionen Euro zuzüglich eines Earn-Out von bis zu 55 Millionen Euro verwenden. ESG ist ein herstellerunabhängiger Systemintegrator sowie Technologie- und Innovationspartner für Verteidigung und öffentliche Sicherheit.

December 07, 2023