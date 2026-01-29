HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
|CHRO
|
29.01.2026 14:57:41
HENSOLDT-Aktie wenig verändert: Inka Tews übernimmt Personalvorstand
HENSOLDT hat einen neuen Personalvorstand gefunden. Wie der Rüstungskonzern mitteilte, wird Inka Tews das Amt zum 1. Mai übernehmen.
Infineon.
Via XETRA notiert die HENSOLDT-Aktie zeitweise 0,12 Prozent tiefer bei 86,50 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: HENSOLDT
