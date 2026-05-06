HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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06.05.2026 07:30:38
HENSOLDT-Aktie profitiert: Auftragsboom zum Start - Prognose steht
Der Rüstungsboom hat HENSOLDT einen starken Jahresstart beschert.
Der Umsatz des Rüstungszulieferer stieg um mehr als ein Viertel auf 496 Millionen Euro, hier hatten Analysten im Schnitt aber noch etwas mehr erwartet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) schnellte um knapp 47 Prozent auf 44 Millionen Euro nach oben, was den Erwartungen der Experten entsprach. Die entsprechende Marge legte damit von zuvor 7,6 Prozent auf 8,9 Prozent zu.
Haupttreiber waren neue Aufträge der Bundeswehr zur Ausstattung der Panzermodelle Puma und Schakal. Hinzu kamen Vertragserweiterungen für Radare des Kampfflugzeugs Eurofighter. Neben der grössten Sparte rund um Sensoren entwickelte sich vor allem das Segment Optronics blendend. Hier hatte HENSOLDT bereits im März die Übernahme des niederländischen Spezialisten Nedinsco angekündigt. Mit dem Kauf will der Rüstungszulieferer kritische Lieferketten absichern, technologische Fähigkeiten stärken und den Ausbau der Produktion unterstützen.
Auf Basis der Quartalszahlen bestätigte HENSOLDT seine Jahresziele und verwies auf eine "unverändert konservative Planung". 2026 soll der Umsatz weiterhin auf etwa 2,75 Milliarden Euro ansteigen. Analysten haben im Schnitt 2,77 Milliarden Euro auf dem Zettel. Im vergangenen Jahr betrugen die Erlöse 2,46 Milliarden Euro.
Die operative Marge (bereinigte Ebitda-Marge) soll 2026 auf 18,5 bis 19,0 Prozent steigen. Hier trauen die Fachleute HENSOLDT das obere Ende dieser Spanne zu, nachdem 2025 noch 18,4 Prozent zu Buche standen.
Im vorbörslichen Tradegate-Handel legt die HENSOLDT-Aktie um 2,93 Prozent auf 80,78 Euro zu.
/niw/tav/he
TAUFKIRCHEN (awp international)
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