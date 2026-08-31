HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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31.08.2026 09:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagvormittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt ging es für die HENSOLDT-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 86,24 EUR.
Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 86,24 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'879 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte HENSOLDT-Aktie bei 86,16 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,28 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10'168 HENSOLDT-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 36,48 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 63,18 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Abschläge von 26,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,707 EUR aus. Am 31.07.2026 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,10 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 671.00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 549.00 Mio. EUR umgesetzt.
Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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