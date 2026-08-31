HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag in Rot

Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,0 Prozent auf 85,44 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'859 Punkten steht. Im Tief verlor die HENSOLDT-Aktie bis auf 85,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 49'569 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 117,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,76 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 63,18 EUR. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 35,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,707 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2025. Am 31.07.2026 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte HENSOLDT ebenfalls ein EPS von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 671.00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 549.00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. HENSOLDT dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,85 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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