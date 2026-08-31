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31.08.2026 12:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagmittag mit Abschlägen

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 86,10 EUR abwärts.

HENSOLDT
80.75 CHF -1.31%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr rutschte die HENSOLDT-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 86,10 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'895 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 85,54 EUR. Bei 87,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 27'275 HENSOLDT-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 117,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 36,70 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,18 EUR am 26.06.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,707 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 31.07.2026 vor. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als HENSOLDT mit -0,10 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 671.00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 549.00 Mio. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,85 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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13.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
03.08.26 HENSOLDT Buy Warburg Research
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