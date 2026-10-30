HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verliert am Freitagnachmittag

Die HENSOLDT-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 86,12 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'432 Punkten notiert. Die HENSOLDT-Aktie gab in der Spitze bis auf 84,96 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 65'717 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 96,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 63,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 36,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,719 EUR. HENSOLDT gewährte am 31.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 671.00 Mio. EUR – ein Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HENSOLDT 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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