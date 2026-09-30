HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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30.09.2026 16:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Mittwochnachmittag
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 76,68 EUR nach oben.
Das Papier von HENSOLDT konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 76,68 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'931 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 78,26 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,56 EUR. Bisher wurden heute 99'062 HENSOLDT-Aktien gehandelt.
Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 53,50 Prozent Luft nach oben. Bei 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,707 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 31.07.2026. HENSOLDT hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,10 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,22 Prozent auf 671.00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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