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30.09.2026 12:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag auf grünem Terrain

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von HENSOLDT legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 78,04 EUR.

HENSOLDT
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 78,04 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'964 Punkten notiert. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 78,26 EUR. Bei 75,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 54'962 HENSOLDT-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,70 EUR erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 33,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 63,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 19,04 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,707 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 31.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,22 Prozent auf 671.00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,85 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: HENSOLDT
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