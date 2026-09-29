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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

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29.09.2026 16:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Nachmittag gestärkt

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von HENSOLDT konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 76,18 EUR.

HENSOLDT
71.36 CHF 0.04%
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Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere um 16:28 Uhr 0,9 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'046 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die HENSOLDT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 76,64 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,38 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 162'970 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Bei 117,70 EUR erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 63,18 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 20,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,707 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,550 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 31.07.2026 vor. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,10 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 671.00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 549.00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von HENSOLDT.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: HENSOLDT
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