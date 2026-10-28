HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochvormittag nahe Nulllinie

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der HENSOLDT-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 86,30 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der bislang bei 30'477 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 87,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 85,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27'515 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 96,85 EUR. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 12,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,18 EUR am 26.06.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,719 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. HENSOLDT liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. HENSOLDT hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,10 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 671.00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 549.00 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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