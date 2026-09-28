HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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28.09.2026 09:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Vormittag freundlich
Die Aktie von HENSOLDT zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 76,70 EUR zu.
Die HENSOLDT-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 76,70 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'115 Punkten liegt. In der Spitze legte die HENSOLDT-Aktie bis auf 77,02 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 76,44 EUR. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8'480 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (117,70 EUR) erklomm das Papier am 07.10.2025. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 53,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,18 EUR am 26.06.2026. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 21,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,707 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 31.07.2026. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,10 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent auf 671.00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 549.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,85 EUR je HENSOLDT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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