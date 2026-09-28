HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zieht am Mittag an

Um 12:28 Uhr ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 76,80 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'900 Punkten steht. Die HENSOLDT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 77,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 76,44 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 29'377 Aktien.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 117,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 34,75 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2026 (63,18 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 17,73 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,707 EUR ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 31.07.2026 vor. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,10 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 671.00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 549.00 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,85 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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