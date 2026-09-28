Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’949 0.0%  SPI 19’789 0.1%  Dow 51’829 0.9%  DAX 25’412 0.0%  Euro 0.9464 0.3%  EStoxx50 6’308 0.1%  Gold 4’165 -2.8%  Bitcoin 69’066 -1.4%  Dollar 0.8317 0.3%  Öl 108.0 3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
BioNTech zwischen Rückschlag und Hoffnung: So steht es um die Krebs-Pipeline
Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
NVIDIA beschliesst Aktienrückkäufe über weitere 150 Milliarden Dollar - Aktie im Plus
Tesla-Aktie gibt ab: US-Autobauer erhöht Gehälter in Grünheide
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Montagmittag entwickeln
Suche...
Plus500 Depot

HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.09.2026 12:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zieht am Mittag an

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zieht am Mittag an

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

HENSOLDT
71.77 CHF 0.67%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 76,80 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'900 Punkten steht. Die HENSOLDT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 77,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 76,44 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 29'377 Aktien.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 117,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 34,75 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2026 (63,18 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 17,73 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,707 EUR ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 31.07.2026 vor. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,10 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 671.00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 549.00 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,85 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Rheinmetall-Aktie unter Druck: Warum Anleger bei Rüstungswerten Kasse machen

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Minus: Was den Rüstungssektor belastet

Rheinmetall-Aktie zieht an: Rund 260 Millionen Euro in Nordhessen investiert - so reagieren RENK, HENSOLDT & TKMS


Bildquelle: HENSOLDT
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu HENSOLDT

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu HENSOLDT

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
03.08.26 HENSOLDT Buy Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

13:38 BNP Paribas: Stock-Picking statt Indexinvestment
10:00 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
09:27 Marktüberblick: Ölpreise steigen wieder
09:12 Österreichische Industrie zwischen West- und Osteuropa
09:00 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
08:11 Logo WHS Börsen vor dem nächsten Showdown: PCE, NFP & Micron entscheiden über den Q4-Start
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’536.71 19.24 SGBK2U
Short 14’845.85 13.67 SGBJ3U
Short 15’363.19 8.97 SPBYFU
SMI-Kurs: 13’951.94 28.09.2026 13:51:39
Long 13’401.34 19.78 SJBMDU
Long 13’088.26 13.81 S2B8UU
Long 12’537.70 9.00 BSUFMU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

HENSOLDT 71.54 2.76% HENSOLDT

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Bitcoin rutscht ab: Zwei Risiken drücken Kurs unter 83'000 Dollar
Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Schindler-Aktie mit Plus: André Becker als Personalchef in Konzernleitung geholt
Gold, Öl & Co. in KW 39: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Aktien New York Schluss: Schwächer - Steigende Ölpreise verunsichern
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.