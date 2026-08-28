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28.08.2026 09:29:00

HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Vormittag ins Minus

HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Vormittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 89,00 EUR abwärts.

HENSOLDT
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 89,00 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 33'083 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 88,96 EUR. Bei 89,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21'162 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 117,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,18 EUR am 26.06.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 29,01 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,707 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 31.07.2026. HENSOLDT hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,10 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde auf 671.00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 549.00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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