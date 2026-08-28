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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

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28.08.2026 12:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag Verlust reich

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag Verlust reich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 88,62 EUR ab.

HENSOLDT
81.82 CHF -1.51%
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Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 88,62 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 33'116 Punkten steht. Bei 88,20 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 89,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 38'833 HENSOLDT-Aktien.

Bei 117,70 EUR markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,81 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 28,71 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,707 EUR belaufen. Am 31.07.2026 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,10 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent auf 671.00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 549.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die HENSOLDT-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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