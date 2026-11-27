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27.11.2026 09:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von HENSOLDT zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,7 Prozent auf 83,12 EUR zu.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,7 Prozent auf 83,12 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 29'582 Punkten liegt. Die HENSOLDT-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,12 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 80,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13'645 HENSOLDT-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 96,70 EUR erreichte der Titel am 14.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 16,34 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 23,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,731 EUR aus. HENSOLDT veröffentlichte am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 696.00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 592.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 23.02.2028 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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