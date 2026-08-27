HENSOLDT Aktie News: Anleger greifen bei HENSOLDT am Donnerstagvormittag zu

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 87,54 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'634 Punkten liegt. Die HENSOLDT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 88,28 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,86 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17'188 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 117,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 34,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Abschläge von 27,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2025 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,707 EUR je Aktie ausschütten. Am 31.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,10 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 671.00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 549.00 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 05.11.2026 gerechnet. Am 11.11.2027 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,85 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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