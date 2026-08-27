HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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27.08.2026 16:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 88,50 EUR.
Um 16:28 Uhr wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 88,50 EUR nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'760 Punkten tendiert. Bei 90,24 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87,86 EUR. Bisher wurden heute 94'086 HENSOLDT-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 117,70 EUR. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 24,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,61 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,707 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 31.07.2026. HENSOLDT hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,10 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 671.00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 549.00 Mio. EUR umsetzen können.
Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,85 EUR je HENSOLDT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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