HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Donnerstagmittag

Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere um 12:28 Uhr 2,3 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 32'813 Punkten notiert. Bei 89,46 EUR erreichte die HENSOLDT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 87,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 66'518 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 117,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,80 Prozent hinzugewinnen. Bei 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 29,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,707 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 31.07.2026 vor. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als HENSOLDT mit -0,10 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 671.00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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