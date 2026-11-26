Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 4,3 Prozent auf 80,54 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 29'076 Punkten notiert. Die HENSOLDT-Aktie legte bis auf 80,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 79,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 19'207 HENSOLDT-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 96,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 20,06 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 21,55 Prozent Luft nach unten.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,731 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 05.11.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 696.00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 592.00 Mio. EUR umgesetzt.

Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 23.02.2028 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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