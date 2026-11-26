|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.11.2026 09:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagvormittag mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,3 Prozent auf 80,54 EUR zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 4,3 Prozent auf 80,54 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 29'076 Punkten notiert. Die HENSOLDT-Aktie legte bis auf 80,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 79,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 19'207 HENSOLDT-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 96,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 20,06 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 21,55 Prozent Luft nach unten.
HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,731 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 05.11.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 696.00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 592.00 Mio. EUR umgesetzt.
Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 23.02.2028 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie
Rheinmetall, HENSOLDT oder RENK: Welche Rüstungsaktie langfristig das grösste Potenzial hat
Krisen-Schutz im Superwahljahr 2027: Taugen Gold, Anleihen und Rüstung noch?
Rheinmetall, HENSOLDT, RENK - welche Rüstungsaktie bietet die grössten Chancen bei kurzfristiger Spekulation?
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu HENSOLDT
|
16:29
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
12:29
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:29
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagvormittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
25.11.26
|XETRA-Handel TecDAX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu HENSOLDT
|24.11.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|19.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|19.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.