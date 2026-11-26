Um 16:28 Uhr sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 79,52 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 29'274 Punkten liegt. Bei 81,04 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,50 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 109'532 Aktien.

Am 14.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 96,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,731 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,550 EUR aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 05.11.2026. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 696.00 Mio. EUR gegenüber 592.00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2027 terminiert. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 23.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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