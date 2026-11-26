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26.11.2026 12:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Zuletzt wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 80,20 EUR nach oben.
Um 12:28 Uhr sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,9 Prozent auf 80,20 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 29'207 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die HENSOLDT-Aktie bei 81,04 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 45'255 HENSOLDT-Aktien.
Bei einem Wert von 96,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2026). Mit einem Zuwachs von 20,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 63,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 21,22 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,731 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2025. Am 05.11.2026 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 0,10 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 696.00 Mio. EUR gegenüber 592.00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 23.02.2028.
In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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