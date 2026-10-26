HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag mit Kursplus

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 85,48 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'210 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die HENSOLDT-Aktie legte bis auf 85,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 40'794 HENSOLDT-Aktien.

Am 25.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,22 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 63,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 26,09 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,550 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,719 EUR aus. HENSOLDT liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,10 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 671.00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 549.00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 präsentieren. HENSOLDT dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,88 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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